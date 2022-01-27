Зампредседателя СБ Медведев назвал парадоксальным существование НАТО

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Существование НАТО парадоксально, потому что у альянса нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, идеологически не приемлющие западный мир. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Зампредседателя СБ Медведев назвал парадоксальным существование НАТО
  • РИА Новости

«Вообще блоки — это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором с одной стороны и Североатлантическим альянсом с другой стороны», — сказал он.

Медведев добавил, что Россия пыталась выстроить отношения с альянсом, «но нас не услышали».

«Нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию», — сказал он.

В октябре 2019 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает против создания новых блоков по примеру НАТО.

В 2021 году он отметил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность. Путин подчеркнул, что дружба «между собой» является позитивным шагом, но «дружить против кого-то — плохо».

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