Путин выступил против создания новых блоков по примеру НАТО

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает против создания новых блоков по примеру НАТО. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Североатлантики после Второй мировой войны», — заявил он.

При этом президент добавил, что при этом центральной организацией в Азии считает АСЕАН.

«Есть АСЕАН+1 и так далее, встреча министров обороны стран АСЕАН. Вот если будет создаваться такая сетевая структура различных организаций и их взаимодействие между собой, то её можно назвать как угодно. А если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, на мой взгляд, во-первых, это чуждо Азии вообще и сегодняшнему состоянию дел в Азии, во-вторых», — отметил Путин.

Ранее Путин сравнил международные отношения с музыкой, в которой не должно быть фальши.