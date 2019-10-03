Путин выступил против создания новых блоков по примеру НАТО

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает против создания новых блоков по примеру НАТО. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Путин выступил против создания новых блоков по примеру НАТО
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Североатлантики после Второй мировой войны», — заявил он.

При этом президент добавил, что при этом центральной организацией в Азии считает АСЕАН.

«Есть АСЕАН+1 и так далее, встреча министров обороны стран АСЕАН. Вот если будет создаваться такая сетевая структура различных организаций и их взаимодействие между собой, то её можно назвать как угодно. А если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, на мой взгляд, во-первых, это чуждо Азии вообще и сегодняшнему состоянию дел в Азии, во-вторых», — отметил Путин.

Ранее Путин сравнил международные отношения с музыкой, в которой не должно быть фальши.

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