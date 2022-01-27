Депутат Затулин назвал запугиванием угрозы Госдепа не допустить запуска СП-2

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал заявление Госдепа о том, что США не допустят запуска «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины.
Депутат Затулин назвал запугиванием угрозы Госдепа не допустить запуска СП-2

По словам парламентария, Запад различными санкциями «пугает Россию».

«Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договорённостей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР», — заявил депутат.

Затулин добавил, что проект «Северный поток — 2» интересен в первую очередь Европе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio заявил, что администрация США не допустит запуска газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

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