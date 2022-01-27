Медведев: Украина может не вступать НАТО, но на её территории всё равно разместят оружие

На территории Украины разместят оружие, прикрываясь двусторонними договорённостями с одной из стран НАТО, даже если она не станет членом альянса, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО... а в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка. Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, периодически поступает информация о том, что Украина в ближайшие годы не присоединится к альянсу. При этом есть и другие способы разместить на её территории вооружение.

«Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины», — предположил Медведев.

Он добавил, что иностранные государства могут в этом случае сослаться на двусторонние соглашения с другими странами без вмешательства альянса.

«Всё равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединённых Штатов Америки. В значительной степени по их указанию», — заключил зампредседателя российского Совбеза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в ближайшее время на Украину доставят новое военное снаряжение.

До этого США передали Украине 79 тонн груза, включая 300 установок Javelin.

В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков и террористов.