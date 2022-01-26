Блинкен объявил о новых поставках военного снаряжения на Украину из США
- AP
«Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе», — рассказал он.
Блинкен подчеркнул, что в ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки.
До этого США передали Украине 79 т груза, включая 300 установок Javelin.
В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков и террористов.
Кроме того, в постпредстве России в ООН выразили опасение в связи с тем, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО.