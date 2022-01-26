Блинкен объявил о новых поставках военного снаряжения на Украину из США

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время на Украину доставят новое военное снаряжение из США.
Блинкен объявил о новых поставках военного снаряжения на Украину из США
  • AP

«Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе», — рассказал он.

Блинкен подчеркнул, что в ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки.

До этого США передали Украине 79 т груза, включая 300 установок Javelin.

В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков и террористов.

Кроме того, в постпредстве России в ООН выразили опасение в связи с тем, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО.

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