WSJ: в Польше сообщили о готовности к инспекции России на объекты ПВО

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Польские чиновники сообщили о готовности к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что российская сторона разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде, сообщает газета The Wall Street Journal.
WSJ: в Польше сообщили о готовности к инспекции России на объекты ПВО
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По данным издания, США и союзники в Европе обсуждали идею предоставить России соответствующие разрешения.

«Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (России) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании.

В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.

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