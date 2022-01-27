WSJ: в Польше сообщили о готовности к инспекции России на объекты ПВО
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По данным издания, США и союзники в Европе обсуждали идею предоставить России соответствующие разрешения.
«Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (России) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании.
В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.