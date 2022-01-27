WSJ: в Польше сообщили о готовности к инспекции России на объекты ПВО

Польские чиновники сообщили о готовности к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что российская сторона разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде, сообщает газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, США и союзники в Европе обсуждали идею предоставить России соответствующие разрешения. «Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (России) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании. В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.