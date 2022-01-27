Сенатор Джабаров заявил, что Россию не может удовлетворить ответ США по безопасности

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Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россию не может удовлетворить представленный США ответ на предложения о гарантиях безопасности.
Сенатор Джабаров заявил, что Россию не может удовлетворить ответ США по безопасности
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии», — приводит его слова РИА Новости.

Джабаров также заявил, что российская сторона «не примет такой ответ».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

Также Блинкен сообщил, что планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также был получен ответ от НАТО.

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