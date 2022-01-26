Блинкен подтвердил передачу России ответа на предложения по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Сегодня посол (США в России Джон. — RT) Салливан в Москве передал письменный ответ», — заявил Блинкен в ходе своего выступления в Госдепартаменте.

По его словам, переданные России ответы предлагают дипломатический путь.

До этого МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.

По информации журналиста Bloomberg, США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности.