Блинкен подтвердил передачу России ответа на предложения по безопасности
- AP
«Сегодня посол (США в России Джон. — RT) Салливан в Москве передал письменный ответ», — заявил Блинкен в ходе своего выступления в Госдепартаменте.
По его словам, переданные России ответы предлагают дипломатический путь.
До этого МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.
По информации журналиста Bloomberg, США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности.