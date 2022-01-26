Генсек НАТО проведёт брифинг на фоне сообщений о передаче России ответа по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 января в 21:00 мск проведёт пресс-конференцию на фоне сообщений о передаче России ответа на предложения по гарантиям безопасности.

«Столтенберг проведёт онлайн-пресс-конференцию в 19:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск)», — цитирует РИА Новости релиз.

Также брифинг вечером 26 января проведёт госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.

По информации журналиста Bloomberg, США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности.

До этого CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена может направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января.