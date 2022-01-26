Министр экономики ФРГ Хабек: вопрос поставок оружия Украине решается в рамках НАТО

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Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что вопрос о поставках оружия на Украину должен решаться в рамках НАТО.
Министр экономики ФРГ Хабек: вопрос поставок оружия Украине решается в рамках НАТО
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«Вопрос о поставках оружия на Украину решается в рамках натовского партнёрства, и это правильный путь для того, чтобы сделать это сейчас», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем в германском Минобороны заявили, что позиция правительства Германии по вопросу поставок оружия Украине неизменна.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что Берлин не поставляет летальное оружие Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что  украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.

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