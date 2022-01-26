Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт назвал Россию важным торговым партнёром
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия... является важным торговым партнёром, мы ищем тесного контакта с Россией», — сказал Хебештрайт, отметив, что Берлин контактирует с Москвой не только в экономическом плане, но и «по многим другим вопросам».
Вместе с тем он заявил, что не считает российскую сторону союзником Германии по причине разных политических ценностей.
Ранее в Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в Германии выступили против ограничений в энергетической сфере в отношении России.