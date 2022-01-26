Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт назвал Россию важным торговым партнёром

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве страны считают Россию важным торговым партнёром, но не союзником.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия... является важным торговым партнёром, мы ищем тесного контакта с Россией», — сказал Хебештрайт, отметив, что Берлин контактирует с Москвой не только в экономическом плане, но и «по многим другим вопросам».

Вместе с тем он заявил, что не считает российскую сторону союзником Германии по причине разных политических ценностей.

Ранее в Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в Германии выступили против ограничений в энергетической сфере в отношении России.