Политолог Бальбек назвал Столтенберга рупором «оголтелой» пропагандистской машины

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он перестал рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

«Сегодня генсек НАТО — рупор оголтелой пропагандистской машины... Он отмахивается от международной ситуации, его не интересуют озабоченности ядерной супердержавы, такой как Россия... Так что я согласен со словами Сергея Лаврова: реальный мир и генсек НАТО находятся в параллельных вселенных», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Лавров во время общения с журналистами отметил, что перестал рассматривать заявления Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

Так российский министр прокомментировал слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге.