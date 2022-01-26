Политолог Бальбек назвал Столтенберга рупором «оголтелой» пропагандистской машины

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он перестал рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».
Политолог Бальбек назвал Столтенберга рупором «оголтелой» пропагандистской машины
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«Сегодня генсек НАТО — рупор оголтелой пропагандистской машины... Он отмахивается от международной ситуации, его не интересуют озабоченности ядерной супердержавы, такой как Россия... Так что я согласен со словами Сергея Лаврова: реальный мир и генсек НАТО находятся в параллельных вселенных», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Лавров во время общения с журналистами отметил, что перестал рассматривать заявления Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

Так российский министр прокомментировал слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге.

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