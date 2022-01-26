Музеи Крыма направили кассацию на решение Нидерландов передать скифское золото Украине
- AP
Об этом, как сообщает «Крыминформ», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости», – заявил он.
Ранее сообщалось, что жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана от четырёх крымских музеев.
Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.