Музеи Крыма направили кассацию на решение Нидерландов передать скифское золото Украине

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине.

Об этом, как сообщает «Крыминформ», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости», – заявил он.

Ранее сообщалось, что жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана от четырёх крымских музеев.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.