Музеи Крыма направили кассацию на решение Нидерландов передать скифское золото Украине

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Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине.
Музеи Крыма направили кассацию на решение Нидерландов передать скифское золото Украине
  • AP

Об этом, как сообщает «Крыминформ», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости», – заявил он.

Ранее сообщалось, что жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана от четырёх крымских музеев.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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