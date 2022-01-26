Представитель при ЕСПЧ заявил, что Россия выполнила 28 из 29 запросов Нидерландов по МН17

Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Россия выполнила 28 из 29 запросов Нидерландов о правовой помощи по МН17.

По его словам, ещё один запрос находится в работе.

«Считаем необходимым проинформировать о том, что к настоящему времени получено 29 запросов Нидерландов о правовой помощи, из них исполнены 28, один запрос находится в настоящее время на исполнении. Ни один запрос Нидерландов о правовой помощи не остался без реакции», — цитирует РИА Новости Виноградова.

Ранее сообщалось, что российская сторона призвала суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по МН17 и ряду других обстоятельств в полном объёме.