Представитель России при ЕСПЧ призвал суд отклонить жалобы Нидерландов и Украины по МН17

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Представитель России при Европейском суде по правам человека призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по МН17 и ряду других обстоятельств в полном объёме.
Представитель России при ЕСПЧ призвал суд отклонить жалобы Нидерландов и Украины по МН17
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«Власти Российской Федерации просят суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины в полном объёме», — цитирует РИА Новости Виноградова.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека отложил слушание по делу «Украина и Нидерланды против России» на 26 января 2022 года.

Как уточняется, слушание касается вопроса о приемлемости дела «Украина и Нидерланды против России» относительно событий на востоке Украины, включая катастрофу авиарейса MH17.

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