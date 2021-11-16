ЕСПЧ отложил слушание дела по искам Украины и Нидерландов к России на 26 января
- Reuters
«Отсрочка является следствием недавнего отказа от рассмотрения дела судьи, назначенного в отношении Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.
Отмечается, что заседание должно было состояться 24 ноября 2021 года.
Как уточняется, слушание касается вопроса о приемлемости дела «Украина и Нидерланды против России» относительно событий на востоке Украины, включая катастрофу авиарейса MH17.
Ранее суд в Нидерландах приобщил к делу MH17 ответы российского концерна «Алмаз-Антей».
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
В июле ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины.
В документе Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека со стороны властей Киева и зафиксировать в международном правовом поле ряд преступлений.