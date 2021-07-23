ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом говорится в коммюнике на сайте суда.

Как отмечается, она зарегистрирована под номером 36958/21.

22 июля Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины.

Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение».

С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стали основной причиной массовых нарушений прав человека в республике.