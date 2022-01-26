Грушко: Россия пока не получила от НАТО ответ по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия пока не получила от НАТО ответ по гарантиям безопасности, предложенным Москвой.

«Следующий этап будет, когда получим их ответы. Пока ничего не получали», — приводит ТАСС его слова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.