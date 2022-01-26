Грушко: Россия пока не получила от НАТО ответ по гарантиям безопасности

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия пока не получила от НАТО ответ по гарантиям безопасности, предложенным Москвой.
Грушко: Россия пока не получила от НАТО ответ по гарантиям безопасности
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«Следующий этап будет, когда получим их ответы. Пока ничего не получали», — приводит ТАСС его слова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.

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