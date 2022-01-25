НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.
НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе
  • AP

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что в НАТО не готовы идти на компромисс по основным принципам.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить