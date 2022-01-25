НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что в НАТО не готовы идти на компромисс по основным принципам.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.