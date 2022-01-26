Политолог Шаповалов прокомментировал обозначение Харькова частью России в эфире CNN

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом в сюжете о военных учениях России.

«Это свидетельствует о том, что для журналистов ведущего западного канала нет никакой разницы, о какой стране идёт речь. И публика, зрители канала, точно так же мало знают об Украине, о России. Не могут на карте, как свидетельствуют опросы, показать местоположение Украины. И точно так же мало знают об Украине и американские политики. В данном случае мы видим, что некомпетентные люди (я имею в виду политиков) принимают опасные решения, некомпетентные журналисты демонстрируют с явными ошибками те или иные сюжеты», — подчеркнул Шаповалов.

В результате, как отметил эксперт, политика, которую проводят США, основанная на таких некомпетентных знаниях, сведениях «чревата серьёзными негативными последствиями».

«Харьков только что был в фокусе внимания благодаря (украинскому лидеру Владимиру. — RT) Зеленскому. Ладно, если бы это был небольшой украинский город... Но в данном случае буквально неделю назад Харьков попал в фокус внимания, потому что Зеленский нашёл коварный «план» России по захвату этого города», — заключил собеседник RT.

Ранее телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом в сюжете о военных учениях России.

На видео были представлены танки и другая военная техника, а также установки разминирования местности.

В интервью американской газете The Washington Post Зеленский выразил мнение, что Россия может усилить эскалацию ситуации на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с россиянами.

По его мнению, «Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован».