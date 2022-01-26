Телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

Короткая ссылка
Американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом в сюжете о военных учениях России.

В сюжете об учениях российских военных в качестве возможного месторасположения было указано «Харьков, Россия».

На видео представлены танки и другая военная техника, а также установки разминирования местности.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить