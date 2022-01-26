Телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

Американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом в сюжете о военных учениях России.

В сюжете об учениях российских военных в качестве возможного месторасположения было указано «Харьков, Россия».

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94spic.twitter.com/RTzc4FApKC — Russian Market (@russian_market) January 25, 2022

На видео представлены танки и другая военная техника, а также установки разминирования местности.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.