Политолог прокомментировал изображение Крыма на сайте ОИ в Токио

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.
Политолог прокомментировал изображение Крыма на сайте ОИ в Токио
  • Reuters

«Я уверен в том, что изначально никакой ошибки не было. Крым был справедливо обозначен территорией Российской Федерации. Международный олимпийский комитет пошёл на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств», — пояснил политолог.

Эксперт добавил, что Киев всегда «болезненно» реагирует на картографические изображения с российским Крымом.

«У меня складывается впечатление, что в Министерстве иностранных дел Украины есть какой-то специальный департамент, отдел или управление, которое только и занимается тем, что мониторит информационное пространство на предмет карт с российским Крымом», — заявил Мезюхо.

По его словам, власти Украины, каждый раз обращая внимание на картографические материалы с российским Крымом, «только популяризируют в мире» идею того, что Крым является неотъемлемой частью России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.

Кулеба отметил, что как только власти узнали о «некорректной карте на олимпийском сайте», то немедленно связались с руководством Международного олимпийского комитета.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница. 23 июля границу между Украиной и Крымом на сайте убрали.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают. 

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