Пресс-секретарь разъяснил слова Зеленского о возможности «оккупации Харькова»

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Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров разъяснил слова Владимира Зеленского о том, что если Россия решит усилить эскалацию на Украине, то «может быть оккупирован Харьков».
Пресс-секретарь разъяснил слова Зеленского о возможности «оккупации Харькова»
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В интервью американской газете The Washington Post Зеленский выразил мнение, что Россия может усилить эскалацию ситуации на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с россиянами.

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население», — утверждал Зеленский.

При этом пресс-секретарь Зеленского впоследствии заявил, что фразу украинского президента «выдёргивают» из контекста.

«Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», — цитирует его Радио НВ.

Он добавил, что Зеленский «размышлял об эскалации». По его словам, украинский президент имел в виду «гипотетический сценарий».

«То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Он подчеркнул, что «Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу».

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