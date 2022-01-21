Пресс-секретарь разъяснил слова Зеленского о возможности «оккупации Харькова»
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В интервью американской газете The Washington Post Зеленский выразил мнение, что Россия может усилить эскалацию ситуации на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с россиянами.
«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население», — утверждал Зеленский.
При этом пресс-секретарь Зеленского впоследствии заявил, что фразу украинского президента «выдёргивают» из контекста.
«Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», — цитирует его Радио НВ.
Он добавил, что Зеленский «размышлял об эскалации». По его словам, украинский президент имел в виду «гипотетический сценарий».
«То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.
Он подчеркнул, что «Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу».