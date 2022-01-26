National Interest: Путин предупреждал о кризисе в отношениях с НАТО в ходе Мюнхенской речи
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«Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс», — пишет он.
Карпентер также выразил опасение, что требования России о гарантиях безопасности могут стать последним предупреждением.
«Соединённые Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооружённой великой державой», — заключил он.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.
В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.