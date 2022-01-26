В Германии предложили реанимировать форматы переговоров и соглашений с Россией

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Более 40 немецких экспертов в области международной политики в открытом письме заявили о необходимости отказа от конфронтации с Россией и отметили важность реанимации международных форматов переговоров и соглашений.
В Германии предложили реанимировать форматы переговоров и соглашений с Россией
  • AP
  • © Michael Sohn

Текст письма «Во имя политики безопасности Германии на службе мира» опубликован в «Российской газете».

«Снизить остроту конфликта между НАТО и Россией, в центре которого в настоящее время находится украинский конфликт, можно только через гарантии безопасности для всех вовлечённых государств и выстраивание доверия между НАТО и её партнёрами, Украиной и Россией и всеми остальными европейскими государствами. При этом необходимо реанимировать или заново создать как международные форматы переговоров и соглашений, так и меры по созданию доверия», — говорится в обращении немецких экспертов. 

Они также отметили, что прямые переговоры между Россией и США остаются ключом к решению проблемы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе параллельно с США.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.

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