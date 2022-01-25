Госдеп США: ответ на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом»

Короткая ссылка
Ответ США на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом» для НАТО и европейских партнёров, а также для Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп США: ответ на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом»
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Не будет никаких сюрпризов ни для НАТО, ни для европейских союзников, ни для украинских партнёров», — сказал он.

Как ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить