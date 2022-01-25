Госдеп США: ответ на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом»

Ответ США на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом» для НАТО и европейских партнёров, а также для Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Не будет никаких сюрпризов ни для НАТО, ни для европейских союзников, ни для украинских партнёров», — сказал он.

Как ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.