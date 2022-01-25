Госдеп США: ответ на предложения России по безопасности «не станет сюрпризом»
- AP
- © Luis M. Alvarez
«Не будет никаких сюрпризов ни для НАТО, ни для европейских союзников, ни для украинских партнёров», — сказал он.
Как ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.