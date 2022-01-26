Госдеп: Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за ситуации с Украиной

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия уже испытывает экономические трудности из-за ситуации вокруг Украины.
Госдеп: Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за ситуации с Украиной
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом», — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, российский фондовый рынок упал до самых низких показателей за год.

Он отметил, что это «не сравнится» с тем, что ждёт российскую экономику в случае «вторжения» на Украину.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не исключает введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

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