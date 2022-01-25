Госдеп проинформировал Украину о содержании ответа на предложения России по безопасности

Соединённые Штаты проинформировали Украину о том, каким будет их ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы не только проинформировали их, дали им предварительно увидеть, что будет в сообщении, мы включили их реакцию в наше сообщение», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Он также предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.