Госдеп проинформировал Украину о содержании ответа на предложения России по безопасности

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Соединённые Штаты проинформировали Украину о том, каким будет их ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп проинформировал Украину о содержании ответа на предложения России по безопасности
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мы не только проинформировали их, дали им предварительно увидеть, что будет в сообщении, мы включили их реакцию в наше сообщение», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Он также предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.

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