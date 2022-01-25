Госдеп проинформировал Украину о содержании ответа на предложения России по безопасности
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«Мы не только проинформировали их, дали им предварительно увидеть, что будет в сообщении, мы включили их реакцию в наше сообщение», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.
Он также предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования Вашингтоном российских озабоченностей по безопасности.