Джо Байден: у США нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО

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Соединённые Штаты не намерены размещать свои вооружённые силы и силы НАТО на Украине, заявил американский президент Джо Байден.
Джо Байден: у США нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО
  • AP
  • © Andriy Dubchak

«У нас нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО», — цитирует РИА Новости Байдена.

24 января Пентагон заявил, что США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины. Численность военнослужащих достигает 8,5 тыс.

Часть военных США в случае эскалации вокруг Украины перебросят в Европу за пять дней, однако приказа о размещении пока не отдано, добавили в военном ведомстве.

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