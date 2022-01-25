Джо Байден: у США нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО

Соединённые Штаты не намерены размещать свои вооружённые силы и силы НАТО на Украине, заявил американский президент Джо Байден.

«У нас нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО», — цитирует РИА Новости Байдена.

24 января Пентагон заявил, что США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины. Численность военнослужащих достигает 8,5 тыс.

Часть военных США в случае эскалации вокруг Украины перебросят в Европу за пять дней, однако приказа о размещении пока не отдано, добавили в военном ведомстве.