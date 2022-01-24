Пентагон заявил о повышении готовности войск США из-за ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины.

«Министр Остин привёл ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развёртыванию... Их численность достигает 8,5 тыс.», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Кирби подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.