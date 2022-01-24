Пентагон: часть военных США в случае эскалации с Украиной перебросят в Европу за пять дней

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что часть военных США, которых готовят к отправке в Европу на случай эскалации вокруг Украины, должны быть готовыми к переброске в пятидневный срок.
Пентагон: часть военных США в случае эскалации с Украиной перебросят в Европу за пять дней
  • AP
  • © Andriy Dubchak

«Некоторые подразделения в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы. Теперь министр обороны решил сократить это время. В некоторых случаях десять дней подготовки к отправке сократились до пяти», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что приказа о размещении пока не отдано, речь лишь идёт о том, чтобы в течение пяти дней подразделения были готовы к отправке.

Также Кирби заявил, что США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины.

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