В Пентагоне не стали называть сроки отправки военных США в Европу

В Пентагоне не могут точно назвать сроки отправки 8,5 тыс. военных в Европу, это будет зависеть от развития событий вокруг Украины, заявил в эфире CNN пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы не знаем ответа на этот вопрос. Вчера мы просто привели их в состояние повышенной готовности для отправки в кратчайшие сроки на соответствующий театр. Но приказа об отправке не было, не было перехода к действию. Так что сложно сказать, когда это может случиться. Многое будет зависеть от действий Путина», — цитирует Кирби ТАСС.

Представитель Пентагона также не стал исключать вероятности приведения дополнительных войск в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели.

«А возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе», — отметил он.

24 января Пентагон заявил, что США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины. Численность военнослужащих достигает 8,5 тыс.

Часть военных США в случае эскалации вокруг Украины перебросят в Европу за пять дней, однако приказа о размещении пока не отдано, добавили в военном ведомстве.