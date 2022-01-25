Гутерреш призвал военных в Африке защищать свои страны, а не свергать власть

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя события в Буркина-Фасо, заявил, что задача военных заключается в защите своих стран и народов, а не в борьбе за власть.
Гутерреш призвал военных в Африке защищать свои страны, а не свергать власть
  • AP

Генсек ООН отметил, что «глубоко обеспокоен военным переворотом в Буркина-Фасо».

«Роль военных должна заключаться в том, чтобы защищать страну и народ, а не нападать на правительство и бороться за власть. К сожалению, в регионе присутствуют террористические группировки, есть угрозы международному миру и безопасности. Поэтому я призываю армии этих стран выполнять свою профессиональную роль по защите своих стран и восстановить демократические институты», — приводит ТАСС его слова.

Ранее военные в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а действие Конституции приостановлено.

В МИД России сообщили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо и сообщениями о государственном перевороте, а также рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки.

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