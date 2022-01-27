В Британии заявили об ответственности России за деэскалацию ситуации на границе с Украиной

Библиотека палаты общин британского парламента выпустила документ по итогам переговоров по гарантиям безопасности. В нём говорится, что теперь «бремя ответственности» за смягчение напряжённости на украинской границе лежит на России. С текстом доклада ознакомился RT.

«США и НАТО выразили уверенность, что бремя ответственности за деэскалацию и участие в конструктивных дипломатических усилиях теперь лежит на России», — говорится в тексте документа.

При этом британские аналитики констатируют, что Россия «не брала на себя никаких обязательств относительно перспектив будущих переговоров по теме безопасности или относительно ослабления напряжённости на границе с Украиной».

Вместе с тем специалисты библиотеки палаты общин приводят данные Минобороны США о якобы подготовке российской операции «под чужим флагом» для вторжения на территорию Украины.

«Министерство обороны США заявило о наличии «достоверных сообщений» о том, что Россия работает над созданием предлога для вторжения на Украину, подготавливая «операции под чужим флагом», которые проведут российские агенты и которые должны будут выглядеть как нападение на силы, поддерживаемые Россией, или на русскоговорящее население на востоке Украины», — говорится в тексте документа.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил попытку подменить вопрос европейской архитектуры безопасности украинским вопросом.

«Здесь попытка перевернуть ответственность, это обычный приём западной пропаганды. Мы высказываем свою обеспокоенность агрессивностью Запада через НАТО, а Великобритания говорит, что Россия несёт за всё ответственность. Когда она говорит «всё», в её интерпретации это означает «Украина». Хотя пять волн расширения НАТО были до Украины, до той пропагандистской кампании, которую развернули», — отметил эксперт.

Оленченко также добавил, что «инструменты для разрешения ситуации на Украине имеются, но они не задействованы».

Вместе с тем, по мнению эксперта, подобные доклады готовятся с целью оказать давление на ведущие европейские страны.

«Все британские выпады направлены на то, чтобы повлиять на европейцев, на ведущие страны — Германию, Францию, Италию — и склонить их к тому, чтобы они приняли американскую интерпретацию кризиса на Украине», — заключил он.

Ранее в библиотеке палаты общин Великобритании выразили сомнение в том, что Россия стремится урегулировать ситуацию на Украине, а не создать «замороженный конфликт с периодическими эпизодами демонстрации военной мощи».

«Россия будет поддерживать отколовшиеся регионы, ослабляя таким образом власти в Киеве и получая мощный инструмент влияния на действия Украины, в том числе любые её будущие попытки формализовать свои отношения с ЕС и НАТО», — отмечали составители доклада.

Вместе с тем британские парламентарии напомнили о «карательных мерах» в случае российского «вторжения» на территорию Украины.

Аналитики RT считают подобные доклады частью общей информационной кампании по дискредитации России и распространению безосновательных обвинений.