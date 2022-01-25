Гебрейесуса вновь выдвинули на пост гендиректора ВОЗ

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Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру нынешнего генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса на новый срок на этом посту.
Гебрейесуса вновь выдвинули на пост гендиректора ВОЗ
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Как сообщает ТАСС, соответствующее решение члены исполкома приняли на сессии в Женеве.

В настоящий момент Гебрейесус является единственным претендентом на пост главы ВОЗ.

Голосование по данному вопросу должно состояться на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая, как ожидается, пройдёт в Женеве 22—28 мая 2022 года.

Ранее Гебрейесус рассказал о ходе работы механизма COVAX, призванного обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19.

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