Гебрейесуса вновь выдвинули на пост гендиректора ВОЗ
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Как сообщает ТАСС, соответствующее решение члены исполкома приняли на сессии в Женеве.
В настоящий момент Гебрейесус является единственным претендентом на пост главы ВОЗ.
Голосование по данному вопросу должно состояться на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая, как ожидается, пройдёт в Женеве 22—28 мая 2022 года.
Ранее Гебрейесус рассказал о ходе работы механизма COVAX, призванного обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19.