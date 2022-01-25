Гебрейесуса вновь выдвинули на пост гендиректора ВОЗ

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру нынешнего генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса на новый срок на этом посту.

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение члены исполкома приняли на сессии в Женеве.

В настоящий момент Гебрейесус является единственным претендентом на пост главы ВОЗ.

Голосование по данному вопросу должно состояться на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая, как ожидается, пройдёт в Женеве 22—28 мая 2022 года.

Ранее Гебрейесус рассказал о ходе работы механизма COVAX, призванного обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19.