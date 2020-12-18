В ВОЗ рассказали о ходе работы механизма COVAX

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о ходе работы механизма COVAX, призванного обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19.
В ВОЗ рассказали о ходе работы механизма COVAX
  • Reuters

По его словам, через COVAX уже зарезервирован доступ почти к 2 млрд доз вакцины от коронавируса.

«Сегодня мы рады объявить, что COVAX зарезервировал доступ почти к 2 млрд доз нескольких обнадёживающих вакцин-кандидатов», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что «все 190 стран и экономик, участвующих в COVAX, смогут иметь доступ к вакцинам».

Ранее СМИ сообщали, что глобальный механизм COVAX, призванный обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19, рискует провалиться.

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