На Украине назвали сроки получения первых доз вакцины от COVID-19

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Украинский министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.
На Украине назвали сроки получения первых доз вакцины от COVID-19
  • globallookpress.com

Как он сказал во время ежедневного брифинга, страна получит вакцину до конца II квартала 2021 года.

«Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определённого количества вакцин... Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Он подчеркнул, что Украина должна получить в общей сложности 8 млн доз для вакцинации 4 млн человек.

Ранее СМИ сообщали, что глобальный механизм COVAX, призванный обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19, рискует провалиться.

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