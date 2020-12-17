На Украине назвали сроки получения первых доз вакцины от COVID-19

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Как он сказал во время ежедневного брифинга, страна получит вакцину до конца II квартала 2021 года.

«Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определённого количества вакцин... Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Он подчеркнул, что Украина должна получить в общей сложности 8 млн доз для вакцинации 4 млн человек.

Ранее СМИ сообщали, что глобальный механизм COVAX, призванный обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19, рискует провалиться.