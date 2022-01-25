В Кремле заявили, что Путин и Макрон проведут телефонный разговор до конца недели

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор.
В Кремле заявили, что Путин и Макрон проведут телефонный разговор до конца недели
  • AP

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по поводу ситуации вокруг Украины с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж считает диалог единственным средством снижения напряжённости вокруг Украины.

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