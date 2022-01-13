Глава ВС Франции заявила, что напряжённость вокруг Украины должна снижаться через диалог

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Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж считает диалог единственным средством снижения напряжённости вокруг Украины.
Глава ВС Франции заявила, что напряжённость вокруг Украины должна снижаться через диалог
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«Диалог — единственный метод снизить напряжённость, но мы также готовы нести свою ответственность и предупредить Россию о тяжёлых последствиях, которые бы имели место в случае наступления на её соседа», — приводит ТАСС слова Парли.

По её словам, «дискуссии между Россией и НАТО позволили европейским странам высказать свою позицию по вопросам, которые их прямо касаются: безопасность и стабильность на континенте».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует отвечать на санкции, которые могут ввести США.

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