В Кремле заявили, что Россия пока не планирует отвечать на возможные санкции США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует отвечать на санкции, которые могут ввести США.
В Кремле заявили, что Россия пока не планирует отвечать на возможные санкции США
  • Gettyimages.ru

«Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы всё-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое бряцание», — сказал Песков.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.

Ранее американские сенаторы предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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