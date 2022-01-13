Посол Антонов заявил о попытках политиков США воздействовать на Россию на фоне переговоров

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.

«Считаем, что призывы в Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны», — говорится в сообщении Антонова на странице посольства России в США в Facebook.

По его словам, утверждения о якобы готовящемся плане нападения России на Украину являются «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов».

«Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причём за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — отмети дипломат.

Ранее американские сенаторы предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, в случае обострения ситуации вокруг Украины.