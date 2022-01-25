Макрон в ближайшие дни проведёт переговоры с Путиным и Зеленским
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«Президент республики... полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Макрон в ближайшие дни проведёт телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.
Ранее появилась информация о том, что президент Франции намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса вокруг Украины.