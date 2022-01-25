Макрон в ближайшие дни проведёт переговоры с Путиным и Зеленским

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Макрон в ближайшие дни проведёт переговоры с Путиным и Зеленским
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Президент республики... полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Макрон в ближайшие дни проведёт телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.

Ранее появилась информация о том, что президент Франции намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить