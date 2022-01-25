Макрон в ближайшие дни проведёт переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики... полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Макрон в ближайшие дни проведёт телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.

Ранее появилась информация о том, что президент Франции намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса вокруг Украины.