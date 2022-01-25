Посол России Нечаев: позиции Москвы и кабмина ФРГ в вопросе Nord Stream 2 в целом схожи

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Позиции России и нового правительства Германии в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи, заявил посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью медиагруппе Funke.
Посол России Нечаев: позиции Москвы и кабмина ФРГ в вопросе Nord Stream 2 в целом схожи
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Мы неоднократно настоятельно подчёркивали, что «Северный поток — 2» — это частный экономический, коммерческий проект, который не следует связывать с политикой. В принципе, похожей политики придерживается и новое федеральное правительство», — цитирует ТАСС Нечаева.

Он выразил мнение, что «любое искусственное промедление едва ли было полезным».

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG прилагает необходимые усилия для соответствия применимым правилам и требованиям законодательства Германии и ЕС.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

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