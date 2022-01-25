МИД Канады рекомендовал гражданам избегать поездок на Украину

Канадский МИД рекомендовал гражданам страны избегать любых необязательных поездок на Украину. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

«Избегайте любых необязательных поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военного присутствия внутри и вокруг этой страны», — говорится в сообщении.

В МИД Канады подчеркнули, что «тем, кто уже находится на Украине, следует оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране».

Ранее в германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок.

МИД Великобритании также рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.