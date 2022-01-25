МИД Канады рекомендовал гражданам избегать поездок на Украину

Короткая ссылка
Канадский МИД рекомендовал гражданам страны избегать любых необязательных поездок на Украину. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
МИД Канады рекомендовал гражданам избегать поездок на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Избегайте любых необязательных поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военного присутствия внутри и вокруг этой страны», — говорится в сообщении.

В МИД Канады подчеркнули, что «тем, кто уже находится на Украине, следует оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране».

Ранее в германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок.

МИД Великобритании также рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить