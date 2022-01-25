МИД Канады рекомендовал гражданам избегать поездок на Украину
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«Избегайте любых необязательных поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военного присутствия внутри и вокруг этой страны», — говорится в сообщении.
В МИД Канады подчеркнули, что «тем, кто уже находится на Украине, следует оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране».
Ранее в германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок.
МИД Великобритании также рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.