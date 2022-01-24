В МИД Германии рекомендовали гражданам изменить планы поездок на Украину

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В германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок. Об этом говорится в рекомендациях МИД страны.
В МИД Германии рекомендовали гражданам изменить планы поездок на Украину
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«Перепроверьте свои планы поездок и по возможности перенесите не вызванные необходимостью поездки», — приводит текст документа ТАСС.

Гражданам также рекомендовали отслеживать ситуацию с безопасностью по международным и местным СМИ и обращать внимания на объявления властей Украины.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил о намерении ведомства сохранить дипломатическое присутствие на Украине с целью оказания помощи в урегулировании ситуации.

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