В МИД Германии рекомендовали гражданам изменить планы поездок на Украину

В германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок. Об этом говорится в рекомендациях МИД страны.

«Перепроверьте свои планы поездок и по возможности перенесите не вызванные необходимостью поездки», — приводит текст документа ТАСС.

Гражданам также рекомендовали отслеживать ситуацию с безопасностью по международным и местным СМИ и обращать внимания на объявления властей Украины.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил о намерении ведомства сохранить дипломатическое присутствие на Украине с целью оказания помощи в урегулировании ситуации.