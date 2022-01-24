Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о намерении США «морально изничтожить граждан Украины».

Таким образом она прокомментировала противоположные мнения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби об эскалации ситуации вокруг Украины.

«Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Данилов заявил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России.

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что Россия, по мнению США, не намерена идти на деэскалацию.