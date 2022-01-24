США заявили о готовности к прямым переговорам с Ираном по ядерной сделке

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В Госдепе США заявили, что американская сторона готова к прямым переговорам с Ираном для содействия восстановлению ядерной сделки.
США заявили о готовности к прямым переговорам с Ираном по ядерной сделке
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Puster / EyeEm

«Мы готовы провести прямые переговоры», — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа.

По его словам, Вашингтон считает, что прямое взаимодействие США и Ирана способствовало бы более продуктивной работе как в части восстановления иранской ядерной сделки, так и по другим вопросам.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения соглашения по ядерной сделке.

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