Канцлер ФРГ Шольц выразил соболезнования в связи со стрельбой в Гейдельберге

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с инцидентом в университете в Гейдельберге.

«Я бы хотел сообщить о том, что потрясён инцидентом, произошедшим в Гейдельберге. Там злоумышленник открыл в университете огонь по студентам и ранил нескольких человек», — цитирует Шольца ТАСС.

Он также подтвердил информацию о гибели одной студентки в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что в немецком Гейдельберге проходила масштабная полицейская операция, после того как неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале.

Как стало известно позднее, один из пострадавших в результате стрельбы в университете в Гейдельберге погиб.