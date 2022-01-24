Канцлер ФРГ Шольц выразил соболезнования в связи со стрельбой в Гейдельберге

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с инцидентом в университете в Гейдельберге.
Канцлер ФРГ Шольц выразил соболезнования в связи со стрельбой в Гейдельберге
  • AP

«Я бы хотел сообщить о том, что потрясён инцидентом, произошедшим в Гейдельберге. Там злоумышленник открыл в университете огонь по студентам и ранил нескольких человек», — цитирует Шольца ТАСС.

Он также подтвердил информацию о гибели одной студентки в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что в немецком Гейдельберге проходила масштабная полицейская операция, после того как неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале.

Как стало известно позднее, один из пострадавших в результате стрельбы в университете в Гейдельберге погиб.

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