В немецком Гейдельберге неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале
Масштабная полицейская операция проходит в немецком Гейдельберг после того, как неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале, несколько человек пострадали, сообщила полиция Мангейма.
- Gettyimages.ru
«Преступник ранил несколько человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам злоумышленник мёртв», — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время на месте происшествия находятся полиция и спасатели.
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