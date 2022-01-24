В немецком Гейдельберге неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале

Масштабная полицейская операция проходит в немецком Гейдельберг после того, как неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале, несколько человек пострадали, сообщила полиция Мангейма.

«Преступник ранил несколько человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам злоумышленник мёртв», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время на месте происшествия находятся полиция и спасатели.