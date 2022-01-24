Трасс прокомментировала заявление МИД Британии о «планах» России на Украину

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News высказалась о заявлении МИД Британии по поводу якобы плана России привести во власть на Украине пророссийского лидера.
Трасс прокомментировала заявление МИД Британии о «планах» России на Украину
  • AP

«Я не могу рассказать о деталях относительно того, как мы получаем развединформацию. Причина, по которой мы предали её огласке, в том, что мы будем громко сообщать о каждой попытке России повлиять на демократию, подорвать власть или устроить саботаж на Украине», — заявила Трасс.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позже редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс сообщила, что заявления британского МИД основаны на данных американских спецслужб.

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